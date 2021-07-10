جدة - نرمين السيد - وأفاد خفر السواحل -وفقا لصحيفة ذا جابان تايمز عبر موقعها الإلكترونى اليوم- بأن السفينتين الصينيتين دخلتا، عند الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلى المياه اليابانية جنوب ميناميكوجيما قرب جزر سينكاكو المتنازع عليها والتى تسيطر عليها اليابان، حيث طلب الخفر من السفينيتين مغادرة المنطقة بعد اقترابهما من قارب صيد يابانى.
وذكرت الصحيفة أن "الاختراق" الصينى للمياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو -التى تطلق عليها الصين اسم "دياويو"- هو الـ23 هذا العام، والأول منذ 26 يونيو الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طوكيو: سفينتان صينيتان اخترقتا المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.