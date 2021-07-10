طوكيو: سفينتان صينيتان اخترقتا المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو

جدة - نرمين السيد - وأفاد خفر السواحل -وفقا لصحيفة ذا جابان تايمز عبر موقعها الإلكترونى اليوم- بأن السفينتين الصينيتين دخلتا، عند الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلى المياه اليابانية جنوب ميناميكوجيما قرب جزر سينكاكو المتنازع عليها والتى تسيطر عليها اليابان، حيث طلب الخفر من السفينيتين مغادرة المنطقة بعد اقترابهما من قارب صيد يابانى.

وذكرت الصحيفة أن "الاختراق" الصينى للمياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو -التى تطلق عليها الصين اسم "دياويو"- هو الـ23 هذا العام، والأول منذ 26 يونيو الماضى.