وفاة واصابتان جراء سقوط سقف منزل في منطقة دير الكهف

دوت الخليج - : توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة اثر سقوط سقف منزل عليهم في منطقة دير الكهف، وفقا لمصدر طبي في مستشفى البادية الشمالية الحكومي. وأضاف المصدر، أنه تم إخلاء الجثة ونقل الاصابتين الى مستشفى البادية الشمالية الحكومي، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وحالتهم العامة بالغة .

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