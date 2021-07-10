شروط وخطوات التقديم في جامعة الملك سعود 1443

التقديم في جامعة الملك سعود 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الشروط وطريقة التقديم في الجامعة من أجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد حيث إن هذه الجامعة تعتبر واحدة من أرقي الجامعات في المملكة.التقديم في جامعة الملك سعود 1443
جامعة الملك سعود هي واحدة من ضمن الجامعات الحكومية السعودية وتقع في مدينة الرياض إنشئت هذه الجامعة في عام 1377 هجرياً، وهي واحدة من أولي المؤسسات الجامعية التي إنشئت في المملكة، وتحتوي الجامعة علي مجموعة كبيرة من الكليات مثل كلية الطب والصيدلة والهندسة والشريعة الإسلامية وأيضاً تهتم الجامعة بإضافة العديد من التخصصات الدراسية الحديثة.شروط التقديم في الجامعة
وضعت الجامعة مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم حيث تكون هذه الشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية:
- يجب إن يكون الطالب المتقدم للجامعة مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون في عمر لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- يشترط إن يكون الطالب حصل علي شهادة الثانوية العامة.
- إن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي واختبار قياس للقدرات العامة.
- يشترط إن لا يتجاوز تاريخ حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات.
- إن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية واختبارات القبول العامة في الجامعة.
- إن يكون الطالب لائق طبياً في الدراسة في الجامعة.
يتم التقديم في الجامعة إلكترونياً وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسطية من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع جامعة الملك سعود علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار بوابة القبول الجامعي من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصص لها.
- تكتب تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات التي تتطلب منك.
- رفع كافة الأوراق المطلوبة من شهادة الثانوية العامة وخلافة.
- مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
الوسوم
التقديم في جامعة الملك سعود 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الشروط وطريقة التقديم في الجامعة من أجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد حيث إن هذه الجامعة تعتبر واحدة من أرقي الجامعات في المملكة.التقديم في جامعة الملك سعود 1443
جامعة الملك سعود هي واحدة من ضمن الجامعات الحكومية السعودية وتقع في مدينة الرياض إنشئت هذه الجامعة في عام 1377 هجرياً، وهي واحدة من أولي المؤسسات الجامعية التي إنشئت في المملكة، وتحتوي الجامعة علي مجموعة كبيرة من الكليات مثل كلية الطب والصيدلة والهندسة والشريعة الإسلامية وأيضاً تهتم الجامعة بإضافة العديد من التخصصات الدراسية الحديثة.شروط التقديم في الجامعة
وضعت الجامعة مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم حيث تكون هذه الشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية:
- يجب إن يكون الطالب المتقدم للجامعة مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون في عمر لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- يشترط إن يكون الطالب حصل علي شهادة الثانوية العامة.
- إن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي واختبار قياس للقدرات العامة.
- يشترط إن لا يتجاوز تاريخ حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات.
- إن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية واختبارات القبول العامة في الجامعة.
- إن يكون الطالب لائق طبياً في الدراسة في الجامعة.
يتم التقديم في الجامعة إلكترونياً وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسطية من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع جامعة الملك سعود علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار بوابة القبول الجامعي من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصص لها.
- تكتب تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات التي تتطلب منك.
- رفع كافة الأوراق المطلوبة من شهادة الثانوية العامة وخلافة.
- مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وخطوات التقديم في جامعة الملك سعود 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.