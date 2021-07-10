عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، تشكيل حكومة جديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، أن الحكومة الجديدة لم تشهد أى تغيير لوزيرى المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية.
وتولى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرًا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.
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