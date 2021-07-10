الجزائر.. إصابة الوزير الأول بكورونا

أصيب رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بمرض كوفيد -19، على ما ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري السبت.

وأورد التلفزيون الجزائري أن الوزير الأول المعين مؤخرا أيمن بن عبد الرحمن أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف التلفزيون أن عبد الرحمن الذي شكل حكومته الجديدة يوم الأربعاء، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام، لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بعد.

ووفقاً للتعليمات الطبية، دخل السيد الوزير الأول الحجر الصحي ابتداءً من يوم السبت، في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة.

في غضون ذلك، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، حيث تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.

ووجه تبون بالاستغلال الأمثل لعدد الأسرّة المخصّصة لمرضى كوفيد- 19، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 07 % إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.