أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالنشاط الوطني لأحرار سقطرى ومناهضتهم للمحتل

بن حبتور يشيد بالنشاط الوطني لأحرار سقطرى ومناهضتهم للمحتلناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع محافظ سقطرى هاشم السقطري، مستجدات الأوضاع في المحافظة والأرخبيل الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي.

وتسلّم رئيس الوزراء تقريراً شاملاً من المحافظ السقطري، عن الأوضاع الراهنة بالمحافظة على الصعيدين الأمني والخدمي والأنشطة المشبوهة للمحتلين وعملائهم في المحافظة وعاصمتها التي تنتهك السيادة الوطنية والقوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتصل بممارسة المحتل لأنشطة مستفزة، منها منح تأشيرات إماراتية لدخول السياح للأرخبيل، منهم صهاينة وإنشاء قواعد عسكرية للسيطرة على المياه البحرية والسواحل اليمنية.

ولفت التقرير إلى مواقف أبناء سقطرى الأحرار الذين يرفضون ويقاومون تلك الممارسات الإجرامية بحق الأرخبيل وسيادة الجمهورية اليمنية وأمن الملاحة البحرية.

وثمن رئيس الوزراء نشاط المحافظ السقطري وجهوده في متابعة أوضاع المحافظة وهموم أبنائها .. مشيداً بالنشاط الوطني لأحرار المحافظة ومناهضتهم للاحتلال ومرتزقته ومشاريعه.

