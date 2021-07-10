أخبار اليمن : 133 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

133 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 133 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. 133 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 133 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي وكيلو16 والمنظر. وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 9 خروقات بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

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