طالبان تسيطر على 85% من أفغانستان

كابول ـ موسكو ـ رويترز: قال مسؤولون في طالبان إن الحركة المتشددة تسيطر على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، في حين يتصاعد القلق الدولي بشأن مشكلات توصيل الأدوية وغيرها من الإمدادات.

ونفى مسؤولون حكوميون تأكيد طالبان سيطرتها على معظم أراضي البلاد، ووصفوه بأنه حملة دعاية أطلقتها الحركة مع انسحاب القوات الأميركية بعد قتال دام 20 عاما. لكن مسؤولين قالوا إن مقاتلي طالبان، الذين شجعهم انسحاب القوات الأجنبية، استولوا على منطقة رئيسية في إقليم هرات حيث يعيش عشرات الآلاف من أقلية الهزارة. وذكر مسؤولون أفغان ومن طالبان أن الحركة استولت على بلدة تورغوندي الشمالية على الحدود مع تركمانستان. وواصل المئات من الجنود واللاجئين الأفغان فرارهم عبر الحدود إلى إيران وطاجيكستان المجاورتين، الأمر الذي أثار قلق موسكو وغيرها من العواصم الغربية من إمكانية تسلل المتشددين إلى آسيا الوسطى. وسعى وفد يضم ثلاثة مسؤولين في طالبان إلى تهدئة هذه المخاوف خلال زيارة إلى موسكو. وقال أحد أفراد الوفد ويدعى شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحفي “سنتخذ كافة الإجراءات لمنع داعش من العمل على أراض أفغانية… لن تُستخدم أراضينا أبدا ضد جيراننا”.

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