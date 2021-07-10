مصر تودع جيهان السادات فـي جنازة عسكرية

القاهرة ـ رويترز:

ودعت مصر الجمعة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقادة الجيش ورئيس الحكومة ومندوبون عن سفارات عربية وأجنبية في القاهرة.

أقيمت مراسم الجنازة عند النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر بشرق العاصمة المصرية، حيث اغتيل السادات (1918-1981) قبل نحو 40 عاما ودُفن هناك. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت نبأ وفاة جيهان السادات عن عمر يناهز 88 عاما بعد اعتلال صحتها. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن قرارا جمهوريا صدر بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

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