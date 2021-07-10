تمويل قرض إمكان الجديد من الراجحي وشروط و رابط التقديم

إليكم تمويل قرض إمكان الجديد من الراجحي واهم الشروط ورابط التقديم 1442 دائما يتميز مصرف الراجحي بتقديم العديد من الخدمات المالية المتمثلة فى صورة القروض المالية لجميع عملائه فى السعودية سواء كانوا المواطنين أو المقيمين فضلا عن تقديم العديد من البرامج التمويلية المختلفة لجميع الفئات وخاصة من الطبقات محدودي الدخل سواء كانت من اكبر الشركات أو العملاء من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم تمويل قرض إمكان الجديد من الراجحي والذي يسعى إلي مساعدة وحل مشاكل الأفراد الخاصة بالعقبات المالية من أجل تنمية وتقديم النشاط الاقتصادي للبلاد حتى يمكنك الحصول على تمويل قرض إمكان الجديد يجب توافر مجموعة من الشروط المعلن عنها في المتقدم من قبل البنك لمعرفة المزيد من التفاصيل ابقوا معنا خلال السطور الأتية لكي نتعرف علي تمويل قرض إمكان الجديد من الراجحي.

يعمل المتقدم في أحدي القطاعات الحكومية أو الخاصة. بالنسبة للفئة العسكريين يمكنهم الحصول على قرض إمكان حسب الرتبة العسكرية التي حصل عليها المتقاعد ويشترط ألا يزيد العمر عن 70 عاما. أما بالنسبة للفئة المواطنين ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على قرض إمكان الراجحي عن 60 عاما ولا يقل عن 20 عاما. ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي وبالنسبة للمتقاعدين عسكريا 1900 ريال سعودي. النسبة المحددة من الاستقطاع من الراتب تتراوح ما بين 45 الى 50 % من الراتب. يجب توافر سجل ائتماني لدى المتقدم. أحضار كشف حساب لتوضيح اخر ثلاثة اشهر من قيمة الراتب معتمده من البنك. لا يتطلب وجود كفيل في الحصول على قرض إمكان. يشترط على المتقدم أن يكون لديه حساب مازال يعمل من خلال أحدي فروع الراجحي. تصل مدة السداد إلي 24 شهرا. مبلغ التمويل المقدم يتراوح ما بين ال 2000 ريال الى 50,000 ريال سعودي.

شروط قرض إمكان الراجحيرابط التقديم لتمويل قرض إمكان الراجحي الجديد

يمكن التقديم و الحصول على تمويل قرض إمكان الجديد من بنك الراجحي لمن تنطبق وتتوافر لديه الشروط من قبل العملاء فعليه التقديم والتسجيل الإلكتروني وذلك بالدخول مباشرة إلي رابط تمويل إمكان الراجحي الجديد للبدء في اجراءات التقديم والاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل على تمويل قرض إمكان الجديد بشكل الإلكتروني عبر شبكات الأنترنت.

رقم تليفون شركة تمويل إمكان الراجحي

أتاحت شركة إمكان رقم تليفون لتمويل الراجحي من اجل التواصل والتسجيل في إمكان الراجحي للحصول على قرض يمكن المتابعة والاتصال على شركة إمكان لطلب تمويل الراجحي من خلال الاتصال على رقم الهاتف 920011038 حتى يتمكن العملاء من التواصل من اجل معرفة جميع الشروط والضوابط المعلن عنها للتمويل الشخصي من شركة إمكان وأيضا الاستعلام عن كافة الأوراق و الوثائق المطلوبة من اجل التسجيل والتقديم كما وفرت شركة إمكان تطبيق إمكان ويمكن للعملاء الحصول عليه من الصفحة الرئيسية لشركة إمكان يتم تسجيل الدخول والتعرف على الخدمات المعلن عنها و الاستفادة من كافة الخدمات والبرامج العديدة المختلفة.

اهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض إمكان الراجحي

عند زيارة العميل الى اقرب فرع من فروع بنك الراجحي للحصول على قرض إمكان يجب توافر مجموعة من المستندات للتقديم على القرض ومن هذه المستندات الأتي:-

أحضار شهادة ضوئية واضحة لرقم الهوية. يتم أحضار نسخة مستند تعريفي خاصة براتب المقترض من مقر عمله. أحضار كشف حساب لأخر ثلاثة شهور من قبل البنك أو من المنصة الإلكترونية للبنك وتكون معتمدة من الجهة التي يودع فيها الراتب. يجب أحضار شهادة الأجور ويمكن أحضارها من التأمينات الاجتماعية وهذا بالنسبة للعملاء العاملين في القطاع الخاص.

منتجات إمكان الراجحي التمويلية

يقدم مصرف الراجحي العديد من الأنشطة والتعاملات التمويلية والاستثمارية من إمكان متوافقة مع الأحكام الشرعية كما الأتية:-