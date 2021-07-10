الرئيس الإيرانى: الوضع الصحى أسوأ من قبل

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، التأكيد على ضرورة التمسك بالتعليمات الصحية بصرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن إيران أصبحت تعانى من وضع أسوأ مما كان عليه الوضع بسبب تفشى السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا.





وفى كلمة ألقاها الرئيس الإيرانى، خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، أشار روحانى إلى أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد شهدت انتشارًا للطفرة الهندية من فيروس كورونا عبر الحدود. وحسبما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإخبارية، أكد روحانى أن الجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس فى هذه المناطق، إلا أنه تسلل إلى محافظات أخرى فى البلاد، الأمر الذى أدى إلى تدهور الوضع الوبائى مقارنة مع الأسابيع الماضية.

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