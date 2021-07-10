ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى فى فلوريدا إلى 86 قتيلا

وصرحت عمدة المقاطعة دانييلا ليفين كافا للصحفيين، اليوم السبت، أن 43 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين.
ولم يتم العثور على ناجين فى الموقع منذ الساعات الأولى بعد الحادث المأساوى الذى وقع فى 24 يونيو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأكد رئيس دائرة إطفاء الحرائق فى فلوريدا، جيمى باترونيس، للصحفيين أمس أن هدم الجزء المتبقى من المبنى أتاح لرجال الإنقاذ تسريع عملياتهم فى الموقع، فيما أطلقت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الكارثى.
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