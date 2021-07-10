5 قتلى فى اعتداء استهدف قائد شرطة فى العاصمة الصومالية

جدة - نرمين السيد - تبنت حركة الشباب الجهادية المرتبطة بالقاعدة التى تقاتل النظام الصومالى منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، الهجوم الذى استهدف قائد شرطة منطقة بنادير، التى تضم العاصمة الصومالية.

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "المفوض لم يصب بأذى لكن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة".

استهدف الانتحارى فى السيارة الملغومة موكب المفوض فرحان محمود عند تقاطع طرق مزدحمة فى العاصمة الصومالية.

وأكد المتحدث أن "هدف الإرهابيين كان استهداف قائد الشرطة وضباط آخرين معه".

وأعلنت حركة الشباب فى بيان مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها قتلت "عددا كبيرا" من حراس قائد الشرطة ودمرت عدة سيارات.

تنفذ حركة الشباب بانتظام هجمات ضد أهداف حكومية ومدنيين فى مقديشو، وسيطرت على العاصمة الصومالية قبل أن تطردها فى 2011 قوة الاتحاد الإفريقى لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية مهمة فى البلاد.