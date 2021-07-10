تايلاند: إصابة 5 من ضباط الشرطة جراء تفجير وإطلاق نار على سيارتهم

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الشرطة المحلية القول إن قوات الشرطة تمت مهاجمتهم أثناء مرورهم بالسيارة فى دورية بمنطقة ساى بورى. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الأولى وجد أن الضباط المصابين جرى استدعاؤهم لدعم عملية مداهمة فى قرية تامبون كادونونج بالمنطقة نفسها.

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