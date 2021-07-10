تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجي ومواعيد إرسال الاعتراض

تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجي التي تم التقديم عليها الكتروانيا للمعلمين والمعلمات لشغل الوظائف التعلمية لذلك يبحثون عن مواعيد تقديم طالبات الاعتراض على عدم القبول، وتقوم الوزارة بعد إعلان النتائج بفتح باب تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجي من الكوادر التعليمية الراغبة، وتقوم الوزارة بتقديم تلك الخدمات من خلال نظام فارس الإلكتروني الذي تم إطلاقه لخدمة العاملين بالمنظومة التعليمية، ولم تتمكن الوزارة من تنفيذ كافة الطلبات المقدمة بسبب العدد الكبير من المتقدمين لطلبات النقل الخارجي، وقد أكدت الوزارة على أن المعايير التي يتم قبول الطلبات بناء عليها هي رغبات المعلم والحاجة الفعلية للتخصص في المنطقة التعليمية أو المدرسة المراد الانتقال إليها، وتعد الخدمة الكتروانية التي أتاحتها وزارة التعليم سهلت على الكثير من مقدمين الطلبات متابعة الطالبات في حركة النقل الخارجي والداخلي ويتم تقديم الاعتراض وفقا للأنظمة واللوائح التي تضعها الوزارة.

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني. ثم إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول. يتم الدخول على خدمات المعلم. النقر على خدمات شؤون المعلمين. ثم الضغط على الاستعلام عن النقل الخارجي وإدخال جميع البيانات المطلوبة يلي بعد ذلك استكمال الخطوات لتقوم المنصة بعرض نتيجة القبول سواء بالقبول أو الرفض. في حالة الرفض تقديم طلب الاعتراض بالنقر على الاعتراض. عرض سبب الاعتراض ثم استكمال الخطوات المطلوبة لتقديم الطلب.

تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجيمواعيد إرسال الطلبات

وقد قامت وزارة التعليم من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالكشف عن ظهور نتائج حركة النقل الخارجي ممن تقدموا للتسجيل في الحركة ليقوموا من خلالها بنقل محل عملهم لأماكن أخرى قريبة أكثر من منازلهم، وقد كشفت الوزارة أن معايير قبول طلبات النقل المقدمة تتوقف على حاجة المكان للتخصص وكذلك رغبة المعلم، وكشفت أن تقديم طلبات الاعتراض مسموح خلال الفترة من الخميس 21 ذو القعدة وحتى يوم 5/12/1442، ويبدأ توزيع وترتيب المنقولين خارجياً من قبل المعلمين والمعلمات 01/12/1442 هجري وتنتهي في 5/12/1442 هجري وسيتم اعتماد نتيجة اجراءات النقل الداخلي في 29 ذو الحجة 1442 هجري الموافق 8 أغسطس 2021 ميلادي.