محمد بن راشد يطلق برنامجا وطنيا لاستقطاب 100 ألف مبرمج

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إطلاق برنامج وطني يهدف لاستقطاب 100 ألف مبرمج.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا اليوم برنامجا وطنيا للمبرمجين، بالتعاون مع غوغل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكد إن وشركة Nvidia وفيسبوك".

وأوضح أن الهدف منه هو "تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1,5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل".

وتابع: "البقاء سيكون للأكثر استعدادا وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".