متى صيام عشر ذي الحجة 1442 وموعد عيد الأضحى المبارك 2021

متى صيام عشر ذي الحجة، يُعد واحد من أكثر التساؤلات التي تتم في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وعبر العديد من محركات البحث حيث يسعى العديد من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي كله في معرفة متى صيام عشر ذي الحجة في عام 2021، وذلك حيث اقترب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1442، كما كانت دار الإفتاء المصرية تقوم باستطلاع هلال شهر ذي الحجة في مساء يوم أمس الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات عن العشر أيام الأوائل من شهر ذي الحجة.

متى صيام عشر ذي الحجة

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي كله من أجل معرفة متى صيام عشر ذي الحجة، حيث يود جميع المسلمين التعرف على هذه الأيام من أجل صيامها للتقرب إلى الله وأخذ الثواب الكبير الخاص بصيام هذه الأيام بإذن الله، وذلك حيث يقوم المسلمين بصيام أول تسعة أيام من شهر زي الحجة بعد ظهور الهلال الخاص بالشهر مع صيام يوم عرفة لغير الحجاج وهناك فضل كبير وثواب كبير عن صيام هذه الأيام المباركة وهناك العديد من الأعمال المستحبة في العشرة أيام هذه ومن أهمها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم والاستغفار والتسبيح والتكبير وقرأه القرآن وإخراج الصدقات وذلك للحصول على ثواب كبير.

معرفة متى صيام عشر ذي الحجة

يرغب العديد من المسلمين في معرفة متى صيام عشر ذي الحجة؟ حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تعذر رؤية هلال شهر زي الحجة وبناء على ذلك فإن اليوم السبت الموافق 10 هو أخر أيام ذي القعدة ويوم الأحد 11 يوليو هو أول أيام شهر ذي الحجة المبارك أي أن الصيام سيبدأ من يوم الأحد على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو ويكون يوم الثلاثاء العشرين من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.