الجزائر: مصرع 18 شخصًا وإصابة 11 آخرين فى حادث مرورى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت مصالح الدرك الوطنى الجزائرى، اليوم، إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت بحافلة تقل ركابًا، ليلة أمس الجمعة، على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية شرق العاصمة، ومدينة قسطنطينة.

وقال شهود عيان، إن السائق فقد السيطرة على الشاحنة واصطدم بالحافلة التى تحمل ثلاث عائلات كانوا فى رحلة سياحية، قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر.