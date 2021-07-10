أخبار اليمن : 4 ملايين و36 ألف حالة وفاة بكورونا عالميا

4 ملايين و36 ألف حالة وفاة بكورونا عالمياكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 4 ملايين و36 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية 186 مليونا و856 ألف إصابة، تعافى منهم 170 مليونا ونحو 908 آلاف مصاب.

وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم الجمعة 492 ألفا و447 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,465 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية الاعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، لا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (622,708 وفيات)، والبرازيل (531,777 وفاة)، والهند (407,173 وفاة)، والمكسيك (234,675 وفاة)، والبيرو (194,084 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,711,416 إصابة)، والهند (30,795,716 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ19 مليونا مسجلة (19,020,449 إصابة)، وفرنسا (5,803,687 إصابة)، وروسيا (5,733,218 إصابة).

