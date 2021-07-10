إعرف الآن.. رابط نتائج التاسع سوريا 2021 حسب رقم الإكتتاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وعبر تطبيق النتائج

يواصل عشرات الآلالاف من الطلاب عمليات البحث عبر جوجل، عن رابط نتائج التاسع سوريا 2021، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة الصف التاسع بحسب رقم الإكتتاب أو من خلال الاسم، وأعلنت وزارة التربية السورية بأنه سيتم رفع نتائج طلاب التاسع إلكترونيا، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة الخاصة به بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس، وبحسب تصريحات الوزارة بأن رصد الدرجات لا يزال مستمر ولم يتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ولكن خلال أيام قليلة ستصدر نتائج امتحانات الدورة الأولى، وفي هذا المقال ننشر لكم كافة التفاصيل.

نتائج التاسع 2021 سوريا عبر وزارة التربية

حرصت وزارة التربية السورية على الإسراع في الإعلان عن نتائج التاسع لعام 2021، وذلك حتى يطمأن الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الإمتحانات، وقالت الوزارة في بيان لها، بأنها قد وفرت للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائج الإعدادية الشرعية والتعليم الأساسي من خلال رابط موقع وزارة التربية أو عن طريق التطبيق التابع للوزارة، وتعد هذه هي الطرق الرسمية للحصول على النتائج، ويتم معرفة النتيجة بحسب الاسم أو بحسب رقم الاكتتاب، وبلغ المجموع الإجمالي لأعداد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات نحو 283.704 طالب وطالبة في كافة الفروع.

رابط نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

يتم الاستعلام عن نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب، وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية، ويرغب العديد من الطلاب في معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة، ونوفر لكم الشرح بطريقة سلسة وبسيطة للحصول على نتائج التاسع دون حدوث أي مشاكل، حيث ينبغى عليكم اتباع كافة الخطوات التالية خطوة بخطوة، بحيث تستطيعون استخراج النتيجة فور إعلان الوزار عن ظهورها.

في البداية يقوم الطالب بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية. ثم بعد ذلك يقوم الطالب بتجديد نتائج التعليم الأساسي أو اختيار نتيجة الاعدادية الشرعية. توجد أمامك خانة رقم الاكتاب قم بادخاله ومن ثم اختار المحافظة التابع لها. أخيرا قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالبحث لتظهر لك نتيجتك.

رابط نتائج التاسع حسب الاسم

حالة من الترقب والإنتظار من قبل عشرات الآلاف من المترشحين لامتحانات الصف التاسع، حيث تقدم لأداء امتحانات الدورة الأولى نحو 283 ألف و704 طالب وطالبة، ويسعى كافة الطلاب من محافظات دمشق وإدلب وحلب والسويداء إلى الحصول على درجاتاهم النهائية وتستطيع عزيزي الطالب الاطلاغعلى نتيجة التاسع 2021 من خلال تنزيل تطبيق النتائج الامتحانية من خلال الرابط المخصص من قبل الوزارة، وللدخول إلى رابط التحميل الضغط على هنا، بعد ذلك افتح التطبيق وقم بكتابة رقم الاكتتاب واختيار محافظتك التابع لها، واضغط على إبدا البحث، وفي حالة كان لديك أي سؤال أو استفسار برجاء ترك تعليق هنا أسفل المقال وسنرد علكيم بأسرع وقت ممكن.