موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة القادمة 11\07\2021 والقنوات الناقلة وترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يفتتح ملعب استاد الجيش بالسويس أبوابه لاستقبال مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، وذلك غداً الأحد الموافق 11\10\2021، في إطار مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، يدخل المارد الأحمر المنتشي بالفوز في آخر جولتين، أمام سموحة برباعية نظيفة وأمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على متصدر الترتيب الزمالك، كما يسعى بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي المدير الفني للقلعة الحمراء، من الاطمئنان على حالة جميع لاعبي الفريق قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا المنتظر أمام كايزر تشيفز، وفي المقابل يسعى مصر المقاصة نحو تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على الكبير الأهلي، وإضافة ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري الطويل، ويرغب مصر المقاصة في الفوز والاقتراب من المربع الذهبي.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة، فقد خاض الأهلي 22 مباراة حقق الفوز والثلاث نقاط في 14 مباراة، وتقاسم نقاط المباراة بالتعادل في 6 مباريات، وخسر في مبارتين، ويتأخر عن متصدر الدوري الزمالك بفارق 13 نقطة، لكنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك، لو استطاع الفوز بها جميعها سوف يتصدر جدول الدوري الممتاز.

أما مصر المقاصة فيحتل المركز التاسع برصيد 37 نقطة، جمعهم من 27 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات، ويسعى للفوز والاقتراب من الدخول في المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تنطلق صافرة بداية المباراة غداً الأحد الموافق 11\07\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

17:00:- الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 الأهلي 22 14 6 2 12 16:43 27 48 3 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 4 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 5 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 6 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 7 بيراميدز 25 8 13 4 9 31:36 5 37 8 مصر المقاصة 27 10 7 10 7 33:28 -5 37 9 طلائع الجيش 28 10 7 11 6 31:37 6 37 10 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 7 33:35 2 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 27 7 8 12 7 35:27 -8 29 15 البنك الأهلي 26 5 10 11 8 34:27 -7 25 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 7 33:24 -9 23 18 الانتاج الحربي 27 3 10 14 7 50:25 -25 19

ترتيب الدوري المصريالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

سوف تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 HD، حيث أنها هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وتقوم القناة بعمل استوديو تحليلي تستضيف فيه ألمع نجوم الساحرة المستديرة، كما تمتلك أحدث أجهزة البث لنقل المباراة في أفضل صورة وأنقى صوت.

المباراة الأهلي – مصر المقاصة البطولة الدوري المصري الممتاز – مباراة مؤجلة من الأسبوع ال18 الموعد والتوقيت الأحد الموافق 11\10\2021 – السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب استاد الجيش بالسويس القنوات الناقلة ON Time Sports 1 HD

بطاقة مباراة الأهلي ومصر المقاصة