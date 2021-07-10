مقتل 5 على الأقل ونجاة قائد شرطة مقديشيو من الاغتيال

جدة - نرمين السيد - فيما نجا قائد شرطة مقديشو العقيد فرحان قرولى، من محاولة الاغتيال بعدما استهدفت سيارة مفخخة موكبه وسط العاصمة الصومالية. وقالت الإذاعة الرسمية فى الصومال، إن الهجوم الإرهابى وقع فى مديرية هدن، فيما نجا قرولى من الاغتيال، مضيفا أنه لا توجد أنباء دقيقة بشأن الأضرار البشرية للحادث بين فريق تأمين قائد الشرطة، أو المدنيين فى موقع الاغتيال.

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