روسيا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

سجلت روسيا، يوم السبت، 752حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142 ألفا و253.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل 25082 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ منها 5694 في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758 ألفا و300.
وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات، وقالت يوم الجمعة إنها سجلت حوالى 290 ألف وفاة.
وتجد السلطات الروسية، صعوبة في وقف تصاعد حاد في الإصابات يُنحى باللائمة فيه على السلالة المتحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا".
ويسعى المسؤولون لتشجيع الروس أو حتى دفعهم للتطعيم منذ بداية الزيادات الحادة في الإصابات، الشهر الماضي.
وكان الإقبال على التطعيم ضد الفيروس ضعيفا في روسيا، لكن السلطات تقول إنه ارتفع الآن بشكل كبير.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة الفعالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى، وهذه هي الفكرة المثالية. لكن الواقع يقول إن تحقيق هذا أمر صعب".
وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالى 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.
وذكر فريق العمل الروسي المعني بمكافحة فيروس كورونا، أن 726شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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