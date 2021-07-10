روسيا تحذر سكان موسكو وضواحيها من موجة حر قاسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بيان لمركز الأرصاد الجوية الروسى، إن "المستوى أصفر- الطقس يحتمل أن يكون خطيرًا".
وبحسب الشبكة، فإن التحذير من الحرارة فى العاصمة الروسية وضواحيها سارى المفعول حتى الساعة الرابعة ظهرًا بالتوقيت المحلى من يوم غد الأحد 11 يوليو، لافتًا إلى أن درجة الحرارة قد تصل فى موسكو وضواحيها إلى 32 درجة فوق الصفر.
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