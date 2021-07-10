تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 42.766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد أكثر من 30 مليون إصابة".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات فى الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1.206 وفيات جديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذى واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.