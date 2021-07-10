مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021، الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن مميزات كل مدرسة من المدارس بعد الشهادة ‏الإعدادية، وما سوف تقدمه لأبنائهم وكيف ستدعم مستقبلهم المهني والتعليمي، والآن سنذكر بعض التفاصيل الخاصة بمدارس ‏البترول بعد الإعدادية، فهي تعد أحد بدائل الثانوية العامة، غير أنها تجعل الخرجين مؤهلين للعمل في سوق البترول والنقل البحري.‏

مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021‏

هي من المدارس التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومن أهم مميزاتها أنها تقبل الطالب الحاصلين على مجموع مقبول فهي ‏تعتبر خيار جيد للطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالثانوي العام، ليكون خيار جيد نحو مستقبل أفضل فتتيح للخريج أن يصبح فني ‏بترول بمرتبات مجزية.‏

أن يكون الطالب اتمم امتحان الشهادة الإعدادية بنجاح خلال العام الحالي او السابق وحصل على 150 درجة على الأقل.‏

اجتياز المتقدم لاختبار القدرات للقبول في المدرسة

ان يكون الطالب المتقدم لائق طبياً لاختبرا الكشف الطبي والنفسي.‏

يكون عمر الطالب وقت التقديم للمدرسة أكثر من 15 عام ولا يتعدى 18 عام.‏

المدارس متاحة لطلاب التعليم الإعدادي العادي والأزهري.‏

ان يحصل الطالب على شهادة صحية من الهيئة الحكومية بعد ان يجتاز الكشف الطبي.‏

تخطى المتقدم لكشف الهيئة لتخصص البترول.‏

أن يكون الطالب لغته الأولى في المرحلة الإعدادية الإنجليزية.‏

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وخمس صور منها.‏

استمارة نجاح في الشهادة الإعدادية مع أربع صور منها.‏

ثلاث صور لبطاقة ولى أمر الطالب.‏

أربع صور شخصه للطالب المتقدم 4×6.‏

طلب التحاق وملف تقديم يتم سحبهم من المدرسة وملى البيانات الموجودة بهم.‏

بطاقة صحية من التامين الصحي.‏

عدد اثنين طابع نقابة بالإضافة إلى طابع تعليمي.‏

أثناء فترة الدراسة يكون هناك تدريب عملي للطلاب بشركات البترول والموانئ‎.‎

بوجد ورش تدريب عملي للطلاب بالمدرسة‎.‎

يحصل الطالب على تأمين صحي شامل‎.‎

حسب قوانين وزارة الدفاع يمكن تأجيل فترة التجنيد لطلاب مدرسة البترول وأيضا إمكانية تخفيض مدة التجنيد لسنتين‎.‎

يحصل الطالب عند تخرجه من مدرسة البترول على شهادة دبلوم فني صناعي بنظام الثلاث سنوات‎.‎

شهادة التخرج من مدرسة البترول معترف بها في جميع أنحاء دول العالم بل ولهم الأسبقية في التوظيف من أي شهادة أخرى‎.‎

بمكن لطالب مدرسة البترول أن يلتحق بأي كلية أو معهد عالي مناسب لتخصص المدرسة وذلك بعد إنهاء

دراسته بالمدرسة. وحسب ‏مكاتب التنسيق‎.‎

دراسته بالمدرسة. وحسب ‏مكاتب التنسيق‎.‎ يكون من حق خريجي مدارس البترول التسجيل بنقابة التطبيقيين‎.‎

الإسكندرية: مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري الفرع الرئيسي: عنوانه الكيلو 45 الطريق الدولي، حوض رقم 6، طريق ‏على ماهر، أول سكة الشعيرة، بجوار قصر السنوسي للمشويات‎.‎

مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري الفرع الرئيسي: عنوانه الكيلو 45 الطريق الدولي، حوض رقم 6، طريق ‏على ماهر، أول سكة الشعيرة، بجوار قصر السنوسي للمشويات‎.‎ الفرع الثاني مدرسة البترول بالإسكندرية: عنوانها: الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزه. مقابل شارع الملك.‏

مدرسة البترول بالإسكندرية الفرع الثالث لمدرسة البترول البحري بالإسكندرية الثانوية عنوانها عند الباب الشرقي لوابور المياه- قسم ‏باب شرق‎.‎

القاهرة: مدرسة البترول في القاهرة هي فرع من مدارس الثانوية للبترول والنقل البحري بالإسكندرية عنوانها: حدائق الأهرام أمام ‏البوابة الثانية‎.‎

مدرسة البترول في القاهرة هي فرع من مدارس الثانوية للبترول والنقل البحري بالإسكندرية عنوانها: حدائق الأهرام أمام ‏البوابة الثانية‎.‎ مرسى مطروح: مدرسة البترول بمرسى مطروح عنوانها: يوجد في المدرسة الفنية الصناعية بنين بمرسى مطروح، مدرج بها قسم ‏للبترول‎.‎

مدرسة البترول بمرسى مطروح عنوانها: يوجد في المدرسة الفنية الصناعية بنين بمرسى مطروح، مدرج بها قسم ‏للبترول‎.‎ الإسماعيلية: مدرسة البترول بالإسماعيلية: عنوانها: في المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، مدرج بها قسم ‏للبترول في فرع الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية‎.‎

مدرسة البترول بالإسماعيلية: عنوانها: في المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، مدرج بها قسم ‏للبترول في فرع الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية‎.‎ بورسعيد: مدرسة البترول ببورسعيد عنوانها: في مدرسة الفنية التكنولوجية التجريبية، مدرج بها قسم بترول في فرع المدرسة في ‏مدينة بور فؤاد.‏

‎ ‎البترول والبترو كيماويات‎.‎

النقل البحري والملاحة‎.‎

الالكترونيات الصناعية‎.‎

فني معمل كيمياء‎.‎

التبريد والتكييف‎.‎

الملابس الجاهزة‎.‎

صيانة ماكينات الحياكة‎.‎

مدارس البترول الحكومية مصاريفها تعد عالية بنسبة ما حيث يتراوح مصاريف المدرسة الحكومي بحسب عام ٢٠٢١ هو من ‏‏٩٠٠:١٠٠٠ جنيه‎.‎

مصاريف مدرسة البترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة الخاصة تتقسم حسب كل قسم بالمدرسة فتتراوح من ٣٠٠٠:٨٠٠٠ ‏جنيه.‏

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