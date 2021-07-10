شروط الحصول على قرض بنك الراجحي والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي

شروط قرض بنك الراجحي ، يعتبر خطوات الحصول على قرض بنك الراجحي من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة السعودية، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد بجانب أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن ينبغي توفر بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل بنك الراجحي، وسوف نوضح لكم كافة الشروط المطلوبة من خلال السطور القادمة.

شروط قرض بنك الراجحي

بنك الراجحي بالمملكة

يعتبر بنك الراجحي من البنوك الهامة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من المشاريع التي يستفيد بها بها المواطنين والمقيمين داخل البلاد، بجانب وجود العديد من المميزات والخدمات التي يستفيد بها الجميع خاصة أنها تقوم بتقديم العديد من الخصومات المميزة على جميع المشاريع والذي يساعد هذا البنك على مساندة الجميع بشكل دائم.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

يمكنكم بكل سهولة الاطلاع على كافة الشروط التي تم تحديدها من قبل بنك داخل المملكة السعودية للاستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي يقوم بتقديمها البنك واليكم الشروط:

من أهم الشروط التي تم تحديدها من قبل بنك الراجحي أن يكون هذا العميل مسجل في الموقع الرسمي التابع لبنك الراجحي، وإلا يقل عمر هذا العمر عن 25 عام وبالتالي يزداد عن 60 عام. ينبغي أن يكون الحد الأدنى لمعاشات الخاص بالعاملين لا يقل عن 2000 ريال سعودي، وذلك يتوقف على حسب جهة العمل والحصول على موافقة رسمية من قبل مصرف الراجحي وأن يتم تحويل المرتب على البنك.

المستندات المحددة لقانون التمويل الشخصي

من أكثر الأوراق المطلوبة للاستفادة من قرض بنك الراجحي بالمملكة السعودية وجود صورة بطاقة الهوية الوطنية مع وجود خطاب يتضمن تحويل الراتب، وكتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب بشكل صحيح والتأكد منها مع وجود خطاب تعريف من قبل جهات العمل.