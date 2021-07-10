عروض العثيم اليوم في السعودية 50% تخفيضات على المنتجات

عروض العثيم في السعودية ، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تعتبر من أحد أشهر الأسواق التجارية التي توجد داخل المملكة العربية، وذلك لأنها مفضلة من قبل جميع الشعب السعودي ودائماً ما يتردد عليها الكثيرين بشكل يومي، وذلك من أجل الحصول على خصومات هائلة وعروض كثيرة، أسواق عبد الله العثيم توفر في أسواقها التجارية العديد من الأقسام التي تشمل على مختلف أنواع المنتجات والسلع التي يحتاج إليها العملاء.

أسواق العثيم في السعودية

أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير الكثير من الأسعار المختلفة ليقوم الجميع باختيار المناسب له، كما أنها تقوم بطرح العروض الخاصة بها على جميع الأقسام التي توفرها، هذه الأسواق التجارية تمتلك الكثير من الفروع والشركات الخاصة بها داخل المملكة وذلك الأمر الذي يفضله الشعب السعودي، أسواق عبد الله العثيم دائماً ما تشتهر بتقديمها أعلى جودة دائماً وأفضل أنواع المنتجات.

زيت زيتون فيكتو عبوة 250 جم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي. ويفر شوكولاتة سفوري جوفريت 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي. أرز جودان أبيض 10 كجم 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 36 ريال سعودي. أرز صن فيلدج كالروز 5 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي. زيت لايت لايف اولين نخيل 1.5 لتر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي. تونة جنتل ابيض فاخر 95 جم 3 حبات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

شاي بريتش إنجليزي كيس 100 حبة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي. طماطم فايرنو مقشرة 400 جم 3 حبات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي. بسكويت هالي بالتمر 300 جم ربكة 3 عبوات 18 حبة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. فانيليا الرياض حلويات عبوة 6 حبات 20 جم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي. مناديل مطبخ ركس عبوة 8 رول 33 يم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي. صابون بودرة ركس أصفر 10 كجم 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 47 ريال سعودي.

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