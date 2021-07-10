يبحث المواطنين العراقين عن رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات عبر موقع وزارة الإعمار ورابط تقديم استمارة الأراضي السكنية في العراق. فقد كشف السيد كاظمي في وقت لاحق عن طرح أكثر من 500 ألف قطعة سكنية لكافة العراقين العاملين والكاسبين، وأضاف أنه في مطلع شهر تموز سوف يتم آلية التقديم الإلكتروني وأيضًا كافة المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين. وذلك من أجل حياة كريمة أفضل للعراقيين.

رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات

أطلقت وزارة الإعمار والإسكان العراقية مبادرة توزيع الأراضي السكنية على كافة المواطنين خلال الأيام المقبلة. وقد وضعت الوزارة كافة التسهيلات التي تُمكن جميع الفئات من شراء الأراضي. ويمكن التقديم من خلال رابط وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وذلك في مواعيد محددة حدتها الوزارة لجميع المحافظات.

مواعيد تقديم الأراضي السكنية 2021

موعد التقدم لمحافظة زي قار الخميس الموافق 1 تموز.

موعد التقدم لمحافظة بغداد الأربعاء الموافق 2 تموز.

موعد التقدم محافظة نينوي الخميس الموافق 8 تموز.

موعد التقدم لمحافظة الديوانية الجمعة الموافق 9 تموز.

موعد التقدم كربلاء السبت الموافق 10 تموز.

موعد التقدم النجف الأشرف الأحد الموافق 11 تموز

موعد التقدم صلاح الدين الإثنين الموافق 12 تموز.

موعد التقدم لمحافظة كركوك الثلاثاء الموافق 13 تموز.

موعد التقدم لمحافظة بابل الأربعاء الموافق 14 تموز.

موعد التقدم لمحافظة البصرة الخميس الموافق 15 تموز.

موعد التقدم المثني الجمعة الموافق 16 تموز.

موعد التقدم ميثان السبت الموافق 17 تموز.

موعد التقدم الانبار الأحد الموافق 18 تموز.

موعد التقدم واسط الإثنين الموافق 19 تموز.

موعد التقدم ديالي الثلاثاء الموافق 20 تموز.

موعد التقدم ذي كار الأربعاء الموافق 21 تموز.

رابط تقديم استمارة الأراضي السكنية 2021 في العراق