انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات بعد استطلاع هلال ذي الحجة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية والمحكمة العليا منذ قليل عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 المبارك وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة المبارك، والذي يبدأ الأحد 11 يوليو 2021، وبهذا لم يتبقى إلا ساعات على أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام المباركة التي يعدل العمل الصالح فيها الجهاد في سبيل الله كما قال نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم.

السعودية تعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

وتقوم المحكمة العليا في السعودية باستطلاع هلال الأشهر العربية في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر، وفي حال رؤية الهلال فإن الشهر التالي يبدأ مباشرة في اليوم الذي يلي الرؤيا، أما إذا لم يتم رؤية الهلال لسبب أو لآخر فيتم إتمام عدة الشهر ثلاثون يوماً، وذلك وفق ما علمنا إياه ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم.

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة

وبعد استطلاع الهلال من قليل أعلنت محكمة السعودية العليا أن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، ويوم الإثنين 19 يوليو هو يوم عرفة، وعليه فإن غداً اليوم الموافق 10 يوليو الجاري هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويوم الأحد 11 يوليو هو أيام شهر الحج شهر ذي الحجة أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال.

توافق الرؤيا الشرعية مع الحسابات الفلكية

وبهذا تتوافق الرؤيا الشرعية مع الحسابات الفلكية، كما تتوافق رؤية الهلال في مصر والسعودية والدول العربية، وبهذا فإن عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو.

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