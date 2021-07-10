إعلان اسعار البنزين في السعودية يوليو 2021 بعد قرارات أرامكو.. وهنا سعر بنزين 91 و95 الجديد

يتم إعلان اسعار البنزين في السعودية يوليو 2021 بعد قرارات رسمية من قبل شركة أرامكو، والتي تعد متحكمة في أكبر حصص النقط والبترول داخل المملكة في الوقت الراهن، ولذا فقد ترقب الآن لمعرفة جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي يبدأ تطبيها مع صباح يوم الأحد القادم الموافق 11 يوليو، وهذا بعدما تنتهي المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجان المختصة داخل شركة أرامكو خلال الساعات الجارية.

اسعار البنزين في السعودية

قالت شركة أرامكو Aramco بأن المراجعة الدورية لتسعيرة البنزين والمنتجات البترولية في المملكة والتي تحدث في اليوم العاشر من الشهر الميلادي تهدف إلى ضبط الأسعار المحلية وجعلها متوافقة مع السعر العالمي للبترول، وهو الأمر يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وكانت الشركة قد أعلنت في يوم 10 يونيو الماضي عن قائمة اسعار البنزين في السعودية والتي شهدت بعض الاختلافات الملحوظة عما كانت عليه خلال شهر مايو، حيث زادت الأسعار بشكل ملحوظ في تحديثات يونيو، وخاصة فيما يتعلق بسعر البنزين 91 وبنزين 95 وباقي المنتجات البترولية المختلفة.

كم سعر البنزين اليوم

يعد هذا التساؤل هو الأكثر تداولًا على ألسنة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد إعلان شركة أرامكو عن تجهيزها لإعلان اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 والتي يبدأ العمل بها منذ يوم 11 في الشهر الجاري وحتى يوم 10 أغسطس المقبل على أقل تقدير.

ويذكر بأن أغلب توقعات رجال الاقتصاد وخبراء النفط في المملكة العربية السعودية تتوقع بأن يترفع سعر البنزين في السعودية خلال شهر يوليو الجاري عما كانت عليه الأسعار في شهر يونيو وكذلك خلال شهر مايو، وهذا يرجع إلى عدة عوامل ومن بينها زيادة السعر العالمي للنفط الخام.

جدول اسعار البنزين في السعودية

تعلن شركة أرامكو السعودية عن قائمة تضم كل الأسعار الجديدة للبنزين والكيروسين والديزل في المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة وهذا في مؤتمر صحفي يعقده مسؤولي الشركة لتوضيح الأسعار وشرح الأسباب التي أدت إلى حدوث زيادة أو نقص في تسعيرة البنزين الجديدة خلال شهر يوليو الجاري.

ويذكر بأن أخر تحديثات يخص اسعار البنزين في السعودية كان قد صدر في شهر يونيو الماضي وجاء على هذا النحو: