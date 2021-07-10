“اليوم” سعر البنزين الجديد 91-95 أوكتين بالسعودية يوليو 2021 مراجعة وتحديث أسعار المحروقات

“اليوم” سعر البنزين الجديد 91-95 أوكتين بالسعودية يوليو 2021 وكذلك أسعار المحروقات الأخرى، حيث من المقرر أن تقوم شركة أرامكو في العاشر من الشهر الحالي بتحديث ومراجعة أسعار البنزين والمواد البترولية الأخرى، وذلك حسب ما هو مُتبع شهريا، حيث يتم الإعلان عن سعر البنزين والسولار والغار مساء يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، ويتم العمل بالأسعار الجديدة فور الإعلان عنها، ودائما ما نجد عمليات بحث مُكثفة على سعر النزين ومشتقات البترول في هذا الوقت من كل شهر، لذلك ومع ترقب أسعار الطاقة الجديدة بالمملكة فكان لزاما علينا إعداد هذا التقرير الخاص عن أسعار البنزين والديزل والكيروسين الجديدة لشهر يوليو الحالي والتي سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة من قبل شركة أرامكو السعودية.

“اليوم” سعر البنزين الجديد 91-95 أوكتين بالسعودية يوليو 2021

وتجدر الإشارة إلى أن تحرير أسعار الطاقة بالمملكة بدأت مع خطتها للإصلاح الاقتصادي التي تهدف لرفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء وجميع الخدمات والسلع، وتزامن ذلك مع التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثار رفع الدعم على محدودي الدخل من مواطني المملكة، حيث تسترشد المملكة بخطة الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي التي أتت أُكلها بنجاح كبير، هذا وتقوم شركة أرامكو بدراسة وتدقيق للمستجدات التي طرأت على أسعار الطاقة وخاصة النفط عالميا، وكذلك توقعات أسعار البترول خلال الفترة القريبة المُقبلة، وهي توقعات استرشادية لتحديد سعر مشتقات البترول من بزيم وكيروسين وديزل وغاز.

أثر تحركات أسعار النفط على سعر البنزين والمحروقات بالسعودية لشهر يوليو 2021

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط قد تحركت صعودا خلال الثلاثون يوما الماضية بنسبة تزيد عن 5%، حيث صعد سعر مزيج برنت من 72 دولار للبرميل يوم 6 يونيو 2021، إلى سعر 75.6 دولار للبرميل بنهاية يوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021، إلا أن الخلاف القائم بين دولة منظمة أوبك، وعدم اتفاق دول أوبك بلس على تخفيض الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع أسعار البترول، حيث تعتبر أسعار النفط حاليا في أعلى أسعاره منذ 6 سنوات، وتحديداً منذ شهر مايو 2015.

سعر البنزين في السعودية اليوم لشهر يوليو 2021

ومع تذبذبات أسعار البترول المتوقعة خلال الفترة المُقبلة، يتوقع المراقبون أن تستقر أسعار البنزين لهذا الشهر كمثيلاتها الشهر الماضي، بدون تغيرات تُذكر، إلا ـن البعض يتوقع ارتفاع طفيف في أسعار البنزين والمشتقات النفطية الأخرى لا تزيد عن 5%، هذا ولم يصدر أي تصريحات رسمية عن أسعار البنزين والمشتقات النفطية، فهي لا تزال قيد المراجعة، هذا وتؤثر أي تف=غيرات في أسعار الطاقة والمحروقات تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

سعر لتر بنزين 91 أوكتين: 2.08 ريال.

2.08 ريال. أسعار لتر بنزين 95 أوكتين: 2.23 ريال.

2.23 ريال. أسعار الديزل: 0.52 ريال/لتر.

0.52 ريال/لتر. سعر الكيروسين: 0.70 ريال/لتر.

0.70 ريال/لتر. الغاز المسال: 0.75 ريال.

أسعار البنزين في السعودية قبل مراجعة سعر شهر يوليو 2021

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مراجعة أسعار الطاقة بشركة أرامكو بصدد إصدار بيان بأسعار البنزين والمشتقات الأخرى من المحروقات، فما هي إلا ساعات ويصد البيان الذي يترقبه مواطني المملكة،ويُذكر أن أسعار البنزين والمشتقات كان يتم مراجعة أسعارها كل ثلاثة أشهر، إلا أنه من منذ شهر فبراير من العام الماضي قررت المملكة أن تكون مراجعة أسعار المحروقات بصفة دورية شهرية.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة سواء 91 أوكتين أو 95 أوكتين، وكذلك سعر المحروقات الجديد لهذا الشهر، وكذلك توقعات استرارية الأسعار الخاصة بشهر يونيو، وتوقع مطابقتها لشهر يوليو الحالي، وأثر تحركات أٍعار البتروك العالمية على أٍعار الطاقة بالمملكة، وخلال ساعات قليلة سيتم إصدار بيان بأسعار البنزين الجديدة.