نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية خدمة إلكترونية جديدة حيث أطلقت دولة الكويت في عام 1986 مشروع البطاقة المدنية، وأصبحت منذ ذلك الحين الهيئة العامة للمعلومات المدنية هي الجهة الحكومية التي تعمل على تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالإضافة إلى تقديم خدمة دفع رسوم البطاقة المدنية وتقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت فرصة من أجل إصدار البطاقة أو تجديد البطاقة المدنية للوافدين أون لاين والاستعلام عن جاهزيتها، وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة للبطاقة كونها مستند رسمي يتم التحقق من خلالها من شخصية حاملها، إذ أنها تحتوي على بيانات عن حامل البطاقة مثل الاسم الكامل وعنوان صاحب البطاقة، ورقمه المدني وصورة شخصية له وتعد البطاقة المدنية بمثابة وثيقة رسمية تصدرها الدولة لكافة رعاياها، ومن خلال البطاقة يستطيع حاملها التعامل مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية والخاصة.

رابط استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

تتيح الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر بوابتها الإلكترونية أمام المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية، التي تعد الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدول لرعاياها، وذلك باستخدام أسهل الطرق:

يقوم المستخدم بالدخول على رابط الاستعلام عن البطاقة المدنية والمتابعة.

وذلك عن طريق نافذة الاستعلام ثم كتابة “الرقم المدني” في التبويب الخاص.

بعدها يظهر للمستخدم بيان تفصيلي عن جاهزية البطاقة المدنية.

الاستعلام عن تجديد البطاقة المدنية للوافدين هاتفيًا

وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة جديدة يمكن للعديد من المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، الذين لا يعرفون استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في وسائل الاتصال، يمكنهم الاستفادة منها.

حيث يمكنهم من خلال الخدمة الجديدة التي تستخدم آلية استعلام عن صلاحية البطاقة من خلال الخدمة الصوتية بالاتصال بالهاتف الخاص بهذه الخدمة على الرقم 1889988، وإعطاء الرقم المدني خاص بالمتصل حتى يتم التعرف على موقف جاهزية البطاقة المدنية.

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

يشهد العالم منذ شهور تفشي لوباء الفيروس المستجد ونتيجة لقيام السلطات الكويتية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي، أصبحت خدمة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية واحدة من الخدمات الأكثر استخدامًا على بوابة هيئة المعلومات المدنية، وتشجيعًا من الهيئة على التزام المواطنين والمقيمين بإجراء التباعد الاجتماعي، وأتاحت إمكانية حجز موعد عبر الإنترنت بسهولة، مع ضرورة الاحتفاظ بالتذكرة عبر الهاتف الجوال وإمكانية طباعتها لتقديمها عند الحاجة.