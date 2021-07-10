اكتشف وتعرف على واتساب معرفة ما إذا كنت محظوراً من قبل غيرك

تطرح واتساب ميزات جديدة ومبتكرة من وقت لآخر فقد طرحت مؤخرا ميزة «واتساب» تطرح ميزة معرفة ما إذا كنت محظوراً من قبل غيرك، فقد ذكرت بعض المواقع المتخصصة إن واتساب وضحت بعض الطرق التي تمكن المستخدم من معرفة ما إذا كان محظوراً من قبل أي مستخدم آخر، وأشار الموقع إلى أن واتساب لا يقوم بإبلاغ المستخدم عندما يتم حظره لأسباب متعلقة بالخصوصية، لكن على المستخدم أن يقوم ببعض الخطوات لاكتشاف ما إذا كان محظوراً من قبل شخص آخر على التطبيق، ومن خلال مقالنا وعلى موقعنا المفضل سوف نشرح بالتفصيل كيفية معرفة تم حظرك من بعض اصدقائك على واتساب ام لا بالخطوات التالية كما يلى :

تفقد آخر ظهور لجهة الاتصال التي يشك المستخدم بأنها حظرته وإذا كان المستخدم غير قادر على رؤية آخر ظهور لذلك الشخص أو رؤية ما إذا كان متصلاً في نافذة الدردشة، فذلك يعني أنه ربما قام بحظره لكن، واتساب تعطي المستخدمين إمكانية إخفاء آخر ظهور، لذلك قد يكون هذا السبب الحقيقي لعدم رؤية آخر ظهور له، وليس الحظر. لن يرى المستخدم أية تحديثات على صورة بروفايل الشخص الذي يحظره، فالصورة لن تكون ظاهرة لدى المستخدم المحظور. الطريقة الأفضل هي إرسال رسائل إليه على واتساب وستظهر علامة (صح) واحدة دائماً ولن تظهر علامة (صح) الثانية إطلاقاً (إشارة وصول الرسالة) حتى بعد مرور أيام على الإرسال. حاول الاتصال بذلك الشخص الذي تشك بأنه حظرك على واتساب إذا لم ينجح الاتصال، فاعلم أنه قام بحظرك.

خطوات معرفة ما إذا كان تم حذرك من اصدقائك على واتساب :

خطوات مهمة لمعرفة ما إذا كان احد من اصدقائك قاموا بحظرك وحظر رقمك على واتساب ام لا ، وأضاف واتساب على صفحة الدعم الخاصة بها على موقعها: «إذا رأيت جميع المؤشرات أعلاه لدى جهة اتصال، فذلك يعني أن تلك الجهة حظرتك لكن هناك احتمالات أخرى أيضاً لقد تعمدنا جعل هذا غامضاً لحماية خصوصيتك عندما تحظر أحدهم بالتالي، لا يمكننا إخبارك إن كنت محظوراً من قبل شخص آخر».