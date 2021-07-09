ليبيا والأمم المتحدة تبحثان دعم جهود فتح حوار شامل

جدة - نرمين السيد - بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطرانى، اليوم الجمعة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع؛ للوصول إلى المصالحة الوطنية تضمن عودة الاستقرار.





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