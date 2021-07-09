عاجل- فيديو.. انفجار هائل يهز غربى طهران واندلاع حريق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن سيارات الإطفاء تهرع إلى موقع الانفجار فى طهران لمحاولة السيطرة على الحريق الذى نشب جراء الانفجار. ونشرت صحيفة "انسيدر بيبر" مشاهد أولية للحريق الذى وقع جراء الانفجار الهائل الذى وقع قرب مقر التليفزيون الإيرانى.

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