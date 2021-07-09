عبير موسى: تونس تشهد أزمة دستورية نتيجة حكم الإخوان

وأوضحت فى لقاء تليفزيونى أن الواقع التونسى يشهد "أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة والسياسية المتوترة، والاجتماعية المهددة، نتيجة حكم الإخوان الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسى"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
كما أشارت إلى أن هذه الأزمة الدستورية تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها قائلة "ننتظر قرارا من رئيس الجمهورية لوضع حد للإخوان المسلمين ومحاسبتهم وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعى، كى تعود لتونس عافيتها".
وقالت إن حزبها سوف يتصدى لمحاولات تغييب الوطن، وسيعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب.
واتهمت، أمس الخميس، 3 كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس) رئيس البرلمان التونسى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى بالديكتاتورية.
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضا، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستورى عبير موسى، قبل أيام.
يذكر أن موسى كانت تعرضت يوم الأربعاء الماضى، إلى اعتداءين داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفى يوم واحد، من قبل كل من النائب الصحبى صمارة ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف(حليف الغنوشى)، فى حادث أثار جدلاً واسعاً فى البلاد.
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