السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 20 يوليو.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة، ويوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد هو الأول من شهر ذي الحجة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وكانت المحكمة في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442.