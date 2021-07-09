سفيرتا فرنسا وأميركا: لبنان بحاجة ملحة إلى حكومة جديدة

قالت سفيرتا أميركا وفرنسا في بيروت في بيان مشترك إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.
وأكد بيان السفيرتان دوروثي شيا وآن غريللو أن فرنسا والولايات المتحدة ودولا أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، ويتضمن ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.
ويعاني لبنان من نقص حاد في السلع الأساسية، بما فيها الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط السريع لقيمة الليرة اللبنانية.
وينقسم القادة السياسيون اللبنانيون بشدة حول تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمات التي اندلعت في أواخر عام 2019 وتمثل أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990.
أكدت السفيرتان غريللو وشيا أن الإجراءات الملموسة التي يتخذها القادة اللبنانيون للتصدي للفساد المستشري ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
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