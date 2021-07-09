خطوات التسجيل في دعم الريف خطوة بخطوة بكل سهولة

التسجيل في دعم الريف، دعم الأسر المنتجة والأسر الريفية هو المشروع القائم في برنامج دعم الريف، برنامج ريف أطلق مؤخراً لدعم الأسر الريفية التي تمتلك مشاريع مصغرة كذلك الأسر المنتجة، نتعرف على هذا البرنامج بسبب كثرة التساؤلات عنه في الآونة الأخيرة، وطريقة التسجيل والتعامل مع إدخال بياناتك المطلوبة للانضمام إلى هذا البرنامج.

التسجيل في دعم الريف

هذا البرنامج مختص لدعم الأسر الريفية ومنتجاتها مثل السمن والزبدة والروب والأقط والعديد من الأصناف التي تم دعمها عبر برنامج دعم الريف، والتي يعطى لها بصفة شهرية دعم مستمر، ذلك بعد توافر الشروط المدونة على الموقع، طريقة التسجيل في الموقع وكذلك أكثر الأسئلة والاستفسارات وشروط هذا البرنامج نتعرف عليها.

عند البحث عن برنامج دعم الريف اكتب كلمة ريف على موقع جوجل الرئيسي، أو الموقع الرسمي لدعم الريف.

تظهر لك صفحة مدون بها أيقونة كلمة تسجيل الدخول في يسار أعلى الشاشة على موقع ريف.

عند وجود حساب لديك في برنامج دعم الريف يتطلب منك إدخال رقم الهوية المعطى لك، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بك، ثم إدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك، واضغط على تسجيل الدخول.

في حالة عدم وجود حساب سابق لديك في برنامج دعم الريف أنقر كلمة تسجيل الدخول من صفحة الموقع الرئيسية، ثم أسفل الشاشة الظاهرة أمامك تجد كلمة (مستخدم جديد).

تظهر لك صفحة جديدة موجود بها عدة أيقونات: رقم الهوية، كلمة المرور حاول أن تكون كلمة المرور من حروف كبيرة وحروف صغيرة أجنبية ورمز معين أيضاً، تأكيد كلمة المرور، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال، أدخل الرمز المرئي الظاهر أمامك، وتاريخ الميلاد، انقر على مربع إقرار، ثم أخر خطوة تتم هي خطوة التسجيل.

تسجيل الدخول في دعم الريف