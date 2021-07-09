التربية العراقية:رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 نتائج الدور الأول بجميع المحافظات العراقية

إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021، النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي الخارجي ومحو الأمية للعام الدراسي الحالي 2020-2021م، الفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على صفحات الفيس بوك ظهور نتائج الشهادة الابتدائية “خارجي” وكذلك نتائج محو الأمية.

تستمر النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي في الظهور عبر موقع وزارة التربية العراقية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى جميع المحافظات العراقية، تربية الأنبار والرصافي الأولى والثانية والكرخ الأولى والثانية وميسان ونيوني والنجف الأشرف، وسيتم تحديث المقال كلما أضافت وزارة التربية رابط جديد للنتائج.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

أعلنت التربية الوطنية العراقية النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات العراقية تباعا من خلال صفحتها الرسمية الفيس بوك وتويتر، ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط نتائج الامتحانات النهائية بكل محافظة لسهولة الحصول على النتائج، لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب أو الطالبة بجميع المحافظات العراقية.

رابط نتائج الامتحانات

نقدم لكم رابط نتائج الشهادة الابتدائية بالعراق للعام الدراسي 2020-2021م ، السادس الابتدائي الخارجي، بكل محافظة على حده، نتائج الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي بمدرية الرصافة الأولى.

النتائج النهائية لتربية الأنبار، الخارجيون و الخارجيات.

نتيجة تربية ميسان ومحو الأمية الدور الأول.

إعلان النتائج النهائية لتربية الرصافة الثانية بنات وبنين.

نتائج الامتحانات العامة الوزارية لمحافظة ديالى.

النجف الأشرف نتائج الامتحانات العامة الوزارية للصف السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الأمية) .

إعلان النتائج النهائية للمديرية العامة لتربية الديوانية للصف السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور الأول، الخارجيون والخارجيات.

تربية الكرخ الثانية نتائج الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين، نتائج الابتدائية للعام الدراسي 2020_2021 الدور الأول.

نتائج الامتحانات النهائية لتربية المثنى، نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائي ( طلبة الخارجي – محو الأميه ) للعام الدراسي 2020 – 2021 الدور الأول.

نتائج تربية الكرخ الثالثة للمرحلة الابتدائية.

ظهور نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية ” الخارجي ومحو الأمية ” لتربية نينوى .

النتائج النهائية لتربية ذي قار مرحلة السادس الابتدائي (الخارجي و محو الأمية) الدور الأول.

النتائج النهائية لتربية بابل مرحلة السادس الابتدائي للطلبة الخارجيون ومحو الأمية الدور الأول .

تم إعلان نتائج السادس الابتدائي تربية البصرة الدور الأول.

تحديث

يمكن للطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور التعرف على نتائج السادس الابتدائي النهائية بجميع المحافظات العراقية وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية من خلال رابط وزارة التربية العراقية على الفيس بوك وهو الموقع الرسمي للوزارة ويتم من خلاله إضافة رابط النتائج ، وسيتم إضافة رابط النتائج بجميع المحافظات فور إعلان وزارة التربية العراقية عنها أولا بـ أول.

على كل من يريد معرفة النتائج كتابة اسم المحافظة التابع لها وسيتم الرد بوضع رابط النتائج، نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات والإدارات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية.