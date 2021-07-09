الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني 2021

كيف تقوم الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني؟ وما هي طرق التسجيل بها؟ حيث يمكنك الآن الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني وذلك في إطار سعى هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية في تحسين معيشة للفرد داخل أراضي المملكة العربية لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة استعلام لحساب التأمين والتي سنوفرها لكم.

التأمينات الاجتماعية استعلام

عند الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية تحتاج ان يكون لديك رقم الهوية وبالتالي فإن هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة تتيح رابط إلكتروني يستطيع من خلاله أي يشخص مسجل داخل الهيئة الاطلاع على المعلومات التي تخص نظام الاشتراك بها وفي الفقرة التالية ستجد طريقة الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني.

ما هي أهمية الاستعلام ومعرفة بيانات التأمينات؟

بالطبع إن معرفة الرقم التأمين له أهمية كبيرة وفي إطار حديثنا عن الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني كان من المهم أن لا نغفل أهمية الاستعلام وهي كالتالي:

معرفة رقم التأمين للشخص المأمن عليه في حالة حدوث الوفاة يستفيد أفراد العائلة من التأمين. معرفة مدة الاشتراك في التأمين. إذا كنت تريد إلغاء التأمين فيمكنك عمل ذلك من خلال بيانات التأمين لديك.

الفئات المستحقة للدعم

يحدد النظام مجموعة من الشروط التي يجب توافر وهي:

أن يكون مشترك في خدمة التأمينات. أن يتجاوز الفترة القانونية للعمل وذلك طبقا للمادة 14. ألا يكون المشترك في التأمينات قد ترك عمله دون سبب واضح. أن مشترك ليس لدية مصدر دخل أخرى من أي عمل. حدوث إصابة أثناء العمل طبقا للمادة 27 المنصوص عليها. أخوة أو أبناء المتوفي إذا توفى أثناء اشتراكه في النظام وقد كان يعولهم حتى تاريخ وفاته. أب أو أم لابن متوفي أثناء اشتراكه في النظام ولكن بشرط أن يكون الأب غير قادر عن العمل أو عمره قد تجاوز 21.

يمكنك التعرف على طريقة توزيع الراتب على الأفراد في التأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

لكي تقوم بالتحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عليك إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. عند الدخول إلى الرابط قم بالضغط على “خدمة التحقق السريع. قم باختيار “الحالة الوظيفية”. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك أو إذا كنت تملك رقم الإقامة قم بإدخاله. قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك في المربع الخاص به. ستظهر لك نافذة توضح لك حالة الاشتراك الخاصة بك إذا لم تكن مشترك في تلك التأمينات ستجد وثيقة خاصة بك تقوم بعدها بالاشتراك من خلالها في التأمينات. إذا كنت مشترك في التأمينات سيظهر حالة الاشتراك بأنها مفعله. إذا كنت مشترك من قبل ولم تعد مشترك فإن الموقع سيقوم بتوضيح ذلك لك أيضا.

وفي الختام نتمنى أن تكون قادر الآن على الاستعلام وذلك حتى تتمكن من الاشتراك في نظام التأمينات الذي يضمن لك عيشة كريمة عند حدوث عجز عن العمل.