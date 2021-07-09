نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرقم المدنى بالرقم الموحد وزارة الداخلية الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرقم المدنى بالرقم الموحد ، قامت دولة الكويت الشقيقة بوضع بعض من الهدمات الحكومية التي تسهل الحياة علي مواطنيها خاصة والوافدين المقيمين علي آراضيها عامة ، في خطوة جادة للخد من انتشار الفيروس في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها العالم من انتشار كورونا وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، لذلك سوف نضع بين أيديكم طريقة الاستعلام عن الرقم المدني بالرقم الموحد من دولة الكويت.

طريقة الاستعلام عن الرقم المدني برقم الموحد

الاستعلام عن الرقم المدني برقم موحد تقدم دائرة الشؤون المدنية خدمات الاستعلام من خلال موقعها الرسمي ، ومنها: الاستعلام عن حالة التجديد ، والاستعلام عن مدة صلاحية بطاقة المواطن ، والاستعلام عن رقم المواطن للرقم الموحد لجميع المقيمين في الكويت ، وهذه خدمة يحتاجها الكثير من الناس ويمكن التعرف عليهم من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الإدارة العامة لمعلومات المواطن من على الواجهة الرئيسية للموقع ، انقر على خدمة “الاستعلام عن رقم المواطن”.

من على الواجهة الرئيسية للموقع ، انقر على خدمة “الاستعلام عن رقم المواطن”. اكتب الرقم القياسي في المكان على الموقع الإلكتروني. أدخل رمز التحقق أو الرمز المرئي كما هو موضح في الصورة.

انقر فوق رمز “الاستعلام” وانتظر حتى يتم عرض المعلومات بالكامل.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول وإنشاء الحساب الخاص بك في حالة القيام بأول عملية تسجيل علي الموقع الخاص بخدمات المواطن يرجي تسجيل رقم الهاتف لتأكيد عملية الدخول مع ضرورة وضع الكود المخصص من خلال كتابته في المربع الخاص به لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بعد إكتمال التسجيل ، قم بإختيار الخدمة التي ترغب في الإستعلام عنها سواء كانت تابعة للمخالفات المرورية، أوالإستعلام عن نتيجة الفحص الطبي ، أو تجديد الإقامات وسداد رسوم التجديد كل ما ترغب في الإستعلام عنه ، سوف تجده من خلال تلك البوابة الحكومية بكل سهولة.

كل ما عليك القيام بفعله هو كتابة كافة البيانات الشخصية الصحيحة وربط رقم الهاتف بالبريد الإلكتروني مع ضرورة كتابة رمز التحقيق والتأكد من كتابته بصورة صحيحة والموافقة علي كافة الشروط والأحكام ليتم التأكد من النظام أنك عنصر بشري ولست روبوت.