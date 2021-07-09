هجوم سيبرانى على قطارات إيران يخلف إرباكا واسعا للرحلات

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت "بلومبيرج" عن التلفزيون الإيرانى، فإن هذا الهجوم السيبرانى أدى إلى ما وصف بـ"الفوضى غير المسبوقة".

وذكر المصدر أن الهجوم السيبرانى أدى إلى إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية فى إيران.

وبادرت محطات القطار فى إيران إلى عرض إخطارات بالتأخير والإلغاء عن طريق الشاشات، وكتبت أن الأمر ناجم عن هجوم سيبرانى.

وأوضح التلفزيون الإيرانى أن الهجوم أثر على أجهزة الحاسوب التابعة لنظام السكك الحديدية فى إيران، كما أثر أيضا مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.

وعلى الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت طهران، لم يكن الموقع الإلكترونى لشركة السكك الحديدية فى البلاد يعرض الصفحة.

وفى يوليو 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوى، إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التى تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومى.

وقال موسوى، وقتئذ، إن الولايات المتحدة هى المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، مؤخرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية.