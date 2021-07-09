طبيب أردني : لا قرار عالمي يسمح بإعطاء لقاح كورونا لمصابي الحساسية

دوت الخليج :- بيّن استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن التقارير العالمية توصي بعدم إعطاء لقاحات ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون حساسية مفرطة للأدوية والأطعمة.
وأكد الطروانة، أنه لم يصدر أي قرار عالمي موحد حول إعطاء مطاعيم كورونا لمن يعانون من حساسية مفرطة لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى هذه الفئة.
وحذر الجهات المسؤولة من عملية تطعيم المواطنين للقاحات كورونا .
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