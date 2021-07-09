يتم استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني لصغاري مربي الماشية من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني بشكل مباشر من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الزراعة، وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج الدعم الخاص بالمزارعين براتب شهري بهدف تنمية الإنتاج الزراعي وتربية الماشية، ويهدف الاستعلام إلى التعرف على موعد نزول الراتب وخدمات أخرى كما سنتعرف.

دعم صغار مربي المواشي

قامت وزارة الزراعة منذ فترة بإطلاق برنامج دعم مربي الماشية بهدف تنمية الإنتاج الحيواني في المملكة العربية السعودية خاصة مع توفر البيئة المناسبة للرعي.

وتتمتع صحاري المملكة بمساحات واسعة من الحشائش طبيعية المنبت مناسبة لرعي المواشي خاصة الأبل والأغنام.

ويأتي برنامج دعم مربي الماشية (برنامج الريف) في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاعتماد على مصادر أخرى للدخل غير البترول.

وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع خطة لتنمية الثروة الحيوانية منها برنامج الدعم الخاص بالماشية وسيأتي تنفيذ البرامج الأخرى قريبًا مثل دعم الأعلاف.

كم مبلغ دعم مربي المواشي

يحصل المستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية على مبلغ دعم شهري يتعلق بعدد الرؤوس التي يملكها الراعي حيث كلما زاد عدد المواشي يزيد مبلغ الدعم.

يرغب المستفيدين في الاستعلام عن دعم صغار مربي المواشي بسجل المدني بهدف:

معرفة المبلغ المحدد للشهر الجاري.

تحديد ميعاد استعلام راتب الدعم.

أحقية الاستحقاق الشهري حيث يتم تحديث البيانات بعدد المواشي سواء بزيادة أو النقصان.

وتضخ حكومة المملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة مبلغ قدره 2.2 مليون ريال سعودي في عملية الدعم.

استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني

ويمكن للراغبين في إتمام عملية الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني. ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية لوزارة الزرعة”. بعدها قم باختيار “الاستعلام عن دعم مربي المواشي”. ثم ستقوم بإدخال (نوع المعاملة – رقم القيد – التاريخ). أخيرًا ستقوم بإدخال رقم السجل المدني. في النهاية اضغط على “استعلام”.

سيظهر لك راتب الاستحقاق الشهري الخاص بكل للشهر الذي تقوم بالاستعلام عنه.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على تفاصيل برنامج دعم الريف المقدم من الوزارة لدعم صغار المزارعين.