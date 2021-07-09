عروض تأجير السيارات من مصرف الراجحي المقدمة من شركة بترومين نيسان

أفضل عروض وخصومات السيارات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل عروض وخصومات وفرص تأجير السيارات، التي تضمن للمؤجر حقه كذلك المعرض المؤجر منه، تأجير السيارات من شركة بترومين-نيسان، سوف نوضح لكم عروض تأجير السيارات بتحويل الراتب وتأجير السيارات بدون تحويل الراتب، وكيفية الحصول على أي مساعدة من خلال تعبئة النموذج من خلال الموقع الإلكتروني.عروض تأجير السيارات بتحويل الراتب
- بدون مقدم، دفعة أولى 0 %.
- لا يوجد أي رسوم إدارية، بنسبة 0%.
- أقساط شهرية منخفض.
- تصل الدفعة الأخيرة إلى 40%.
- مدة 60 شهر.
- معدل زيادة النسبة السنوية يصل إلى 6.15% تشمل التأمين.
- بمقدم يصل إلى 5% دفعة أولى.
- بدون أي رسوم إدارية بنسبة 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل حتى 35 %.
- المدة 60 شهر.
- نسبة سنوية بمعدل 7.49 % تشمل التأمين.
يوضح المصرف طريقة التقديم للحصول على عروض تأجير السيارات في حالة رغبة أي شخص في ذلك، من خلال اتباع إحدى الخطوات البسيطة وهي، كالآتي:
- يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال زيارة إحدى معرض شركة بترومين نيسان.
- يمكن للعميل التقديم من خلال الاتصال على الرقم 8001241222.
- كما يمكن للعميل التقديم من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- أن يكون لدي العميل رخصة قيادة سارية.
- بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية.
- تعبئة نموذج الاستمارة.
- خطاب ضمان من جهة العمل.
مدة تأجير السيارات وفق مدة العقد المتفق عليه من كلا الطرفيين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام كلا الطرفين بالالتزام ببنود العقد بينهم.سداد دفعات الأجرة الشهري
يتم إقرار هذه الدفعات في العقد ويلتزم المستأجر بسدادها في المواعيد الاستحقاق المحددة. كما يتضمن العقد جدول بمواعيد سداد الأقساط، موضحا فيها قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك بشكل منفصل، بشرط ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
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أفضل عروض وخصومات السيارات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل عروض وخصومات وفرص تأجير السيارات، التي تضمن للمؤجر حقه كذلك المعرض المؤجر منه، تأجير السيارات من شركة بترومين-نيسان، سوف نوضح لكم عروض تأجير السيارات بتحويل الراتب وتأجير السيارات بدون تحويل الراتب، وكيفية الحصول على أي مساعدة من خلال تعبئة النموذج من خلال الموقع الإلكتروني.عروض تأجير السيارات بتحويل الراتب
- بدون مقدم، دفعة أولى 0 %.
- لا يوجد أي رسوم إدارية، بنسبة 0%.
- أقساط شهرية منخفض.
- تصل الدفعة الأخيرة إلى 40%.
- مدة 60 شهر.
- معدل زيادة النسبة السنوية يصل إلى 6.15% تشمل التأمين.
- بمقدم يصل إلى 5% دفعة أولى.
- بدون أي رسوم إدارية بنسبة 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل حتى 35 %.
- المدة 60 شهر.
- نسبة سنوية بمعدل 7.49 % تشمل التأمين.
يوضح المصرف طريقة التقديم للحصول على عروض تأجير السيارات في حالة رغبة أي شخص في ذلك، من خلال اتباع إحدى الخطوات البسيطة وهي، كالآتي:
- يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال زيارة إحدى معرض شركة بترومين نيسان.
- يمكن للعميل التقديم من خلال الاتصال على الرقم 8001241222.
- كما يمكن للعميل التقديم من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- أن يكون لدي العميل رخصة قيادة سارية.
- بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية.
- تعبئة نموذج الاستمارة.
- خطاب ضمان من جهة العمل.
مدة تأجير السيارات وفق مدة العقد المتفق عليه من كلا الطرفيين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام كلا الطرفين بالالتزام ببنود العقد بينهم.سداد دفعات الأجرة الشهري
يتم إقرار هذه الدفعات في العقد ويلتزم المستأجر بسدادها في المواعيد الاستحقاق المحددة. كما يتضمن العقد جدول بمواعيد سداد الأقساط، موضحا فيها قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك بشكل منفصل، بشرط ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
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