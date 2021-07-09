إعرف أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر يوليو.. أرامكو تستعد لإعلان أسعار الوقود شهر 7

نستعرض لكم عبر ثقفني، أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يوليو 2021، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون السعوديين بالإضافة إلى المتواجدين على الأراضي السعودية، عن السعر الجديد للوقود، وتعد أسعار الوقود من الأشياء المهمة والتي يترقب إعلانها عشرات الآلاف من المواطنين، ومن المقرر أن تعلن شركة أرامكو، عن أسعار الوقود الجديدة “البنزين – الديزل – الغاز يوم السبت العاشر من يوليو الجاري، ونتعرف معكم على أحدث الأسعار المعلنة وفقا لآخر التحديثات المعلنة من الشركة.

أسعار البنزين في السعودية 2021

تحرص شركة أرامكو السعودية على توفير أفضل أسعار البنزين في السعودية، كما تعمل على توفر أجود وأحسن أنواع الوقود اللازم للمواطنين سواء للمركبات أو الشاحنات، ويتوفر وقود الديزل عالي الجود لاستخدام المركبات والشاحنات، فيما يستخدم البنزين نوع 91، 95 للسيارات التي تعمل بالبنزين، وتعمل المملكة على تنقية الوقود لكي يصل إلى المواطنين المستهلين بنقاء عالي، حيث لعل أبرز مميزات وقود البنزين في المملة هو أنه لا يحتوى على الرصاص، ونتعرف معكم على أسعار البنزين شهر يونيو بانتظار إعلان الشركة عن أسعار شهر يوليو.

سعر لتر البنزين في السعودية

قامت شركة أرامكو في 10 يونيو الماضي بالإعلان عن أسعار البنزين، وسجلت سعر لتر البنزين نوع 91 نحو 2.18 ريال سعودي، فيما بلغ سعر لتر البنزين نوع 95 نحو 2.33 ريال سعودي، وأعلنت عن سعر لتر الديزل نحو 0.52 ريال، وجاء سعر غاز البترول المسال نحو 0.75 ريال، بينما بلغ سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال، حيث يتم اعلان الأسعار يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق الأسعار يوم 11 من نفس الشهر، ومن لا يلتزم بتطبيق الأسعار الجديدة يتعرض للمسائلة وللمخالفات والعقوبة.

توقعات أسعار البنزين في السعودية

نتعرف على توقعات أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021، حيث أشارت العديد من التوقعات بأن ترتفع أسعار البنزين للشهر الجديد، ويرجع ذلك إلى التصاعد المتزايد في أسعار العقود الآجلة للنفط، بالإضافة إلى ذلك فإن المحادثات التي جمعت الدول النفطية لم تثمر عن شئ، وذلك بخصوص زيادة كمية الإنتاج من النفط، ويترقب الكثيرون موعد إعلان الأسعار الجديدة متمنين أن لا ترتفع.