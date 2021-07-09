تمويل شخصي من بنك ساب شروط الحصول على التمويل الشخصي والوثائق المطلوبة

تمويل شخصي من بنك ساب، تتزايد عمليات البحث من قبل الآلاف من المواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية الحصول على تمويل بنك ساب الشخصي الذي يعد أفضل تمويل متاح، فمهما كان حجم احتياجاتك يقدم لك بنك ساب حقائب تمويلية سهلة وميسرة تحتوي على أنسب الحلول التي تساعدك على تلبية احتياجاتك سواء كنت تخطط لشراء سيارة جديدة أو لقضاء إجازة عائلية أو تحتاج تمويل من أجل الزواج أو لتعليم الأبناء و ادخالهم مدارس وجامعات جيدة ،إقرأ المزيد حول تفاصيل التمويل الشخصي من بنك ساب في هذا المقال.مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب للمتقاعدين
وفيما يخص مميزات الحصول على تمويل شخصي من بنك ساب، يقدم لك بنك ساب تمويل شخصي بمزايا متعددة نذكرها لك فيما يلي:
- مبالغ تمويلية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وتبدأ من 10 ألف ريال سعودي.
- متوافق بصورة كلية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
- فترة سداد ميسرة تصل إلي 60 شهر ويمكن إختيار مدة السداد بدءا من 12 شهر.
- لا داعي لوجود كفيل.
- في حالة الوفاة لا قدر الله يسدد البنك عن العميل باقي المستحقات وتعفي أسرته من أحمال المديونية وأعبائها.
- يستحق التمويل الشخصي للعملاء المتقاعدين في السن الذي يتراوح من 40 وحتى 67 عام.
- علي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد هو ثلاث آلاف ريال سعودي.
الأوراق والوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي
وهناك عدة مستندات يجب توافرها لتمكين العميل من أخذ،تمويل شخصي من بنك ساب والتي تأتي على النحو التالي.
- تطلب من المتقاعد صورة بطاقة الهوية في حال كان حامل الجنسية السعودية، أما لمواطني مجلس التعاون الخليجي وكذلك المقيمين يقدم صورة جواز السفر وصورة من الإقامة بصلاحية سارية المقيمين.
- صور شهادة تعريف بالراتب لم يمضي عليه أكثر من شهر.
- خطاب موقع من المفوض للشركة يفيد تحويل الراتب.
- كما تطبق رسوم إدارية قدرها ١.١٥ % من قيمة مبلغ التأمين أو مبلغ 5750 ريال سعودي حسب المبلغ الأقل بينهما، أما السداد المبكر فتقدر رسومه بأرباح الثلاث أشهر التي تلي ذلك.
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تمويل شخصي من بنك ساب، تتزايد عمليات البحث من قبل الآلاف من المواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية الحصول على تمويل بنك ساب الشخصي الذي يعد أفضل تمويل متاح، فمهما كان حجم احتياجاتك يقدم لك بنك ساب حقائب تمويلية سهلة وميسرة تحتوي على أنسب الحلول التي تساعدك على تلبية احتياجاتك سواء كنت تخطط لشراء سيارة جديدة أو لقضاء إجازة عائلية أو تحتاج تمويل من أجل الزواج أو لتعليم الأبناء و ادخالهم مدارس وجامعات جيدة ،إقرأ المزيد حول تفاصيل التمويل الشخصي من بنك ساب في هذا المقال.مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب للمتقاعدين
وفيما يخص مميزات الحصول على تمويل شخصي من بنك ساب، يقدم لك بنك ساب تمويل شخصي بمزايا متعددة نذكرها لك فيما يلي:
- مبالغ تمويلية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وتبدأ من 10 ألف ريال سعودي.
- متوافق بصورة كلية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
- فترة سداد ميسرة تصل إلي 60 شهر ويمكن إختيار مدة السداد بدءا من 12 شهر.
- لا داعي لوجود كفيل.
- في حالة الوفاة لا قدر الله يسدد البنك عن العميل باقي المستحقات وتعفي أسرته من أحمال المديونية وأعبائها.
- يستحق التمويل الشخصي للعملاء المتقاعدين في السن الذي يتراوح من 40 وحتى 67 عام.
- علي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد هو ثلاث آلاف ريال سعودي.
الأوراق والوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي
وهناك عدة مستندات يجب توافرها لتمكين العميل من أخذ،تمويل شخصي من بنك ساب والتي تأتي على النحو التالي.
- تطلب من المتقاعد صورة بطاقة الهوية في حال كان حامل الجنسية السعودية، أما لمواطني مجلس التعاون الخليجي وكذلك المقيمين يقدم صورة جواز السفر وصورة من الإقامة بصلاحية سارية المقيمين.
- صور شهادة تعريف بالراتب لم يمضي عليه أكثر من شهر.
- خطاب موقع من المفوض للشركة يفيد تحويل الراتب.
- كما تطبق رسوم إدارية قدرها ١.١٥ % من قيمة مبلغ التأمين أو مبلغ 5750 ريال سعودي حسب المبلغ الأقل بينهما، أما السداد المبكر فتقدر رسومه بأرباح الثلاث أشهر التي تلي ذلك.
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