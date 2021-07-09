تمويل شخصي من بنك ساب شروط الحصول على التمويل الشخصي والوثائق المطلوبة

تمويل شخصي من بنك ساب، تتزايد عمليات البحث من قبل الآلاف من المواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية الحصول على تمويل بنك ساب الشخصي الذي يعد أفضل تمويل متاح، فمهما كان حجم احتياجاتك يقدم لك بنك ساب حقائب تمويلية سهلة وميسرة تحتوي على أنسب الحلول التي تساعدك على تلبية احتياجاتك سواء كنت تخطط لشراء سيارة جديدة أو لقضاء إجازة عائلية أو تحتاج تمويل من أجل الزواج أو لتعليم الأبناء و ادخالهم مدارس وجامعات جيدة ،إقرأ المزيد حول تفاصيل التمويل الشخصي من بنك ساب في هذا المقال.

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب للمتقاعدين

وفيما يخص مميزات الحصول على تمويل شخصي من بنك ساب، يقدم لك بنك ساب تمويل شخصي بمزايا متعددة نذكرها لك فيما يلي:

مبالغ تمويلية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وتبدأ من 10 ألف ريال سعودي.

متوافق بصورة كلية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

فترة سداد ميسرة تصل إلي 60 شهر ويمكن إختيار مدة السداد بدءا من 12 شهر.

لا داعي لوجود كفيل.

في حالة الوفاة لا قدر الله يسدد البنك عن العميل باقي المستحقات وتعفي أسرته من أحمال المديونية وأعبائها.

يستحق التمويل الشخصي للعملاء المتقاعدين في السن الذي يتراوح من 40 وحتى 67 عام.

علي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد هو ثلاث آلاف ريال سعودي.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي

شروط الحصول على التمويل الشخصي والوثائق المطلوبة

وهناك عدة مستندات يجب توافرها لتمكين العميل من أخذ،تمويل شخصي من بنك ساب والتي تأتي على النحو التالي.