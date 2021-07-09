جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه تم العثور على الجثث الـ14 الإضافية بعد أن استأنفت السلطات جهود البحث والإنقاذ بعد هدم الجزء المتبقى من المبنى.
وقامت السلطات بهدم الجزء المتبقى من الأبراج، مساء الأحد الماضى، خوفًا من سقوط الجزء الثابت من المبنى.
وانهار القسم الأكبر من مبنى "شامبلين" المكون من 12 طابقًا والمطل على المحيط فى سورفسايد قرب ميامى بيتش، فى 24 يونيو فيما كان السكان نائمين، فى إحدى أخطر الكوارث فى تاريخ الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار برج شامبلين لا تزال مجهولة. لكن تقريرًا عن حالة المبنى أشار، فى وقت مبكر من عام 2018، إلى وجود "أضرار هيكلية كبيرة"، وكذلك "تشققات" فى السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة مدينة سورفسايد مساء الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى فى فلوريدا إلى 78 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.